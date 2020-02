De Vrij: “Crediamo nello scudetto, ma è una lotta a tre”

TORINO- Con un gol, Stefan De Vrij ha messo la sua firma nel successo in rimonta dell’Inter sul Milan, che ha permesso ai nerazzurri di tornare in testa alla classifica, complice lo scivolone della Juve a Verona. Il centrale olandese, ai microfoni di AD SportWereld, ha parlato proprio della lotta per lo scudetto: “Domenica ci aspetta la Lazio per una gara che tutti i calciatori sognano di giocare. Siamo a conoscenza del nostro reale valore, ma dobbiamo dimostrarlo in ogni partita. Crediamo nello scudetto, ma ci sono tre squadre in lotta”.

