De Laurentiis: “Follia ripartire con la nuova stagione il 12 settembre, vogliamo sapere quando riapriranno gli stadi”

TORINO- Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai giornalisti presenti prima dell’inizio dell’Assemblea di Lega: “Gravina ha sempre detto che ricominciare il 12 settembre sarebbe follia. Con il rispetto per i club minori, le società più grandi, impegnate in Champions ed Europa League, avrebbero bisogno di altri 10 giorni in più di riposo. Poi c’è anche il problema Nazionali. Stadi? Vogliamo sapere quando riapriranno, andiamo avanti senza sapere nulla. Poi ci sono questi geni del Comitato Tecnico Scientifico, non si sa dove li abbiano trovati. Basterebbe che le 20 società di Serie A facessero causa a questi tecnici, che non si sa se siano cervelli o cervellotici. Non sappiamo niente e le cose sono chiare. O il Paese riparte o il Paese fallisce”.

