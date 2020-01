D’Aversa: “Gervinho non ci sarà con la Juve, a Torino in cerca dell’impresa”

TORINO- Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus: “Il modulo lo sceglieremo in base a chi andrà n campo. Darmian ha bisogno di infiltrazioni, mentre Gervinho non ci sarà. Avevamo provato a recuperarlo ma, come per Grassi, persiste il problema fisico. Kulusevski? Ora viene visto in maniera diversa da prima. L’anno prossimo giocherà in una big, ma ora deve stare sereno e pensare a divertirsi. Provando a strafare può ottenre risultati non positivi. Juve? All’andata giocavano con il 4-3-3, ma ora hanno cambiato impostazione di gioco. Nel calcio nulla è impossibile e proveremo ad andare a Torino in cerca dell’impresa”.