D’Aversa: “Dispiace per aver sprecato delle occasioni, abbiamo messo pressione alla Juve. Kulusevski? È il primo a non essere contento”

TORINO- Dopo il ko esterno in casa della Juventus, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo cercato di creare difficoltà anche nel primo tempo, ma in quell’occasione abbiamo fatto meglio difensivamente. Davamo modo di dare alla Juve la possibilità di difficoltà palla, mentre c’è rammarico per le occasioni sprecate nella ripresa. Se analizziamo i due gol subiti dispiace, siamo stati ingenui. Sul secondo gol abbiamo perso palla in uscita, sul primo eravamo tutti schierati. L’aspetto positivo però è che abbiamo chiuso in crescendo contro la prima in classifica, che è in una condizione ottimale. Kulusevski? Ha fatto meglio nella ripresa, ma ultimamente è così. I giudizi su di lui partono ora da una base diversa, ma non mi sento di dargli troppe responsabilità. Credo che lui sia il primo a non essere contento stasera. È un giocatore molto forte, abbina quantità e qualità, oltre ad avere molti margini di miglioramento. Ha giocato in maniera frenetica, deve stare più sereno. Kucka? Ha interpretato bene il ruolo, sono contento di averlo a mia disposizione. Europa? Non è questione di porsi obiettivi. Quando ti mancano giocatori significa che la rosa è corta, non possiamo cambiare obiettivi. Siamo abiziosi, ma non ci montiamo la testa. Se riusciamo ad avere la rosa al completo, però, possiamo fare molto bene”.