Dall’UEFA: “Champions League, ecco come si potrebbero disputare le gare dai quarti in poi”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il membro del comitato esecutivo UEFA Armand Duka ha parlato del possibile futuro della Champions League: “Il prossimo 17 giugno prenderemo una decisione su come portare a termine le competizioni europee e i vari campionati. Prima, però, bisognerà sapere la decisione definitiva di tutte le Federazioni. L’idea di far giocare i quarti di Champions in gara secca rimane. Semifinali e finale si potrebbero giocare con la formula delle final four a Istanbul”.

