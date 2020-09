Dall’OMS: “Riapertura totale degli stadi non possibile prima che venga trovato un vaccino per il Covid”

TORINO- Intervistato da Sky24, Walter Ricciardi, membro dell’OMS, ha parlato di una possibile riapertura degli stadi al pubblico: “Al momento non sono pensabili assembramenti che coinvolgano migliaia di persone. Dobbiamo prima verificare la situazione alla riapertura delle scuole, ma sicuramente non sarà possibile portare a contatto migliaia di persone finchè non avremo un vaccino o una terapia per il Covid-19. Aperture parziali potrebbero esserci, ma andranno tutelate sia nel momento di afflusso che in quello di deflusso. Ovviamente è solo un consiglio tecnico, poi le Regioni potranno prendere decisioni alternative, con il rischio però di rimettere in circolazione il virus”.