Dall’Inghilterra: il Newcastle sogna Allegri per la panchina

TORINO- Dopo l’anno passato a casa (decisione presa in seguito al divorzio dalla Juventus), Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista. Il tecnico livornese, accostato nelle ultime settimane al Psg, potrebbe ripartire dalla Premier League, dove lo attende il Newcastle. Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, il club sarebbe in procinto di passare nelle mani del principe Bin Salam, pronto a costruire una squadra all’altezza di lottare per il campionato.

