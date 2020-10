Dall’AIC: “Percezione diversa del virus, i calciatori sono stati molto responsabili”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il vice-presidente dell’AIC Umberto Calcagno ha parlato riguardo la situazione Covid nel campionato italiano: “C’è una percezione sicuramente diversa rispetto agli scorsi mesi, la preoccupazione è capire come si può andare avanti. I calciatori, fino ad ora, sono stati molto responsabili e dotati di buonsenso. L’atteggiamento di trovare una soluzione è stato molto positivo. Bolla? Non c’è questa possibilità, sperando di non averne mai bisogno. Piano B? Non ne abbiamo ancora discusso”.