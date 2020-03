Dalla Spagna: semifinali secche e finale ad Istanbul, ecco il piano per terminare la Champions

TORINO- Il quotidiano spagnolo As riporta uno scenario per portare a termine questa edizione della Champions League, al momento bloccata a causa dell’emergenza Coronavirus. L’UEFA ha infatti intenzione di discutere con le 55 federazioni la possibilità di una nuova formula, che prevederebbe semifinali in gara secca ad Istanbul, stessa località dove si dovrebbe disputare la finalissima. Una final four, che potrebbe terminare il 30 di maggio.

