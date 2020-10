TORINO- Come riportato dal Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha convocato un Cda straordinario per le ore 19. Alcuni membri saranno presenti dal vivo, mentre altri interverranno in videoconferenza. Il numero uno blrugrana potrebbe rassegnare oggi le sue dimissioni, con il presidente della commissione economica statuaria, Carles Tusquets, che dovrebbe così organizzare nuove elezioni entro tre mesi.