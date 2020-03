Dalla Francia: l’UEFA potrebbe rimandare gli Europei di un anno

TORINO- Come riportato dal quotidiano francese l’Equipe, la prossima riunione dell’UEFA, programmata per il 17 marzo, potrebbe portare a novità importanti riguardo il futuro delle competizioni da lei organizzate. In primis le coppe europee, che potrebbero essere definitivamente sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma, fatto ancor più importante, Euro2020 potrebbe essere definitivamente annullato, con lo spostamento degli Europei all’estate del 2021.

