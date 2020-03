Dal Pino: “La Serie A tornerà in campo solo quando l’emergenza sarà rientrata”

TORINO- Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ai microfoni del Corriere della Sera, ha analizzato la situazione del campionato: “La dimensione sportiva deve temporaneamente farsi da parte, restano le dimensioni economiche e sociali. Tutti i club stanno cercando compatti di uscire da questa crisi. La Serie A tornerà in campo soltanto quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. La priorità, al momento, è quella di fare il tifo per i medici, gli infermieri e tutti coloro che sono in prima linea in questa lotta al virus. Taglio stipendi? Scelta dolorsa ma obbligata in questo momento così delicato”.

