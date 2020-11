TORINO- Brutte notizie per Gonzalo Higuain. Stando a quanto riferito dal Miami Herald, infatti, l’ex numero 21 della Juventus sarebbe risultato positivo al Covid e, per questo, non prenderà parte alla sfida tra Inter Miami e Nashville. Oltre a lui, sarebbero risultati positivi anche il fratello Federico e Leandro Pirez, anche se il club non ha ancora confermato queste voci. La situazione, infatti, sarebbe ancora da chiarire.