Crotone, Stroppa: “Non raccogliamo quanto meritiamo sul campo, ci sono diversi aspetti da migliorare”

TORINO – Il tecnico del Crotone, Stroppa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro l’Atalanta, analizzando la prestazione dei suoi: “Non raccogliamo quanto meritiamo sul campo, ci sono diversi aspetti da migliorare ma anche la volontà di farlo. Ho grandissima fiducia nei miei giocatori. Un punto solo, per quanto prestigioso, in casa contro la Juventus, inizia a essere un bottino piuttosto magro. La società ha comunque blindato il tecnico. “Sono molto sereno, lavoriamo in sintonia con lo staff e la squadra, poi è normale che sia il club a decidere. Al di là degli errori individuali in costruzione, ho contato almeno dieci gol a squadra schierata. Sul gol di Muriel siamo in pieno controllo di palla. Ho sempre chiesto alla squadra una grande attenzione. A questi livelli concedere mezzo metro non è concesso. Paghiamo troppe disattenzioni”.