TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con il messaggio di Zhang, che chiede alla sua Inter di portare a casa l’Europa League come ultimo sforzo di questa stagione. La finale di Champions, invece, vedrà il Bayern Monaco opposto al Psg, dopo che i bavaresi si sono sbarazzati per 3-0 del Lione in semifinale. Mercato: Thiago Silva dice si alla Fiorentina, mentre il Milan lavora al rinnovo di Ibrahimovic:

