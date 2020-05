Corriere dello Sport, la prima pagina: “Vai, Germania!”

TORINO- Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi si parla di Bundesliga, il campionato tedesco ormai pronto a ripartire nei prossimi giorni (manca solo il benestare della cancelliera Angela Merkel). In Germania sono stati gli ultimi a chiudere la stagione e saranno, allo stesso tempo, i primi a ripartire In Italia, invece, ci sono ancora incertezza e scontri sugli allenamenti, con i calciatori incerti se tornare al lavoro a causa del nodo pagamenti:

