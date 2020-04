Corriere dello Sport, la prima pagina: “Tutti in ritiro”

TORINO- Il Corriere dello Sport apre oggi con il titolo “Tutti in ritiro”. I medici della FIGC hanno stilato un protocollo per i club di Serie A: sanificare i centri sportivi, consentire l’ingresso ad uno staff ristretto ed eseguire nuovi test prima dell’idoneità. Nel resto d’Europa si pensa intanto a tornare in campo, con Rummenigge che ribadisce la volontà del Bayern di riprendere il campionato, mentre in Spagna si accelera per riprendere a fine maggio:

