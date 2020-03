Corriere dello Sport, la prima pagina: “Scontro sulle fughe”

TORINO- Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di “Scontro sulle fughe”, con Lazio e Napoli che, a differenza di Juve e Inter, non sono intenzionate a far tornare i propri giocatori nei loro rispettivi paesi Natale. Spazio poi per le parole di Albiol, che ritiene giusto il taglio degli stipendi dei calciatori, e per le società che hanno chiesto aiuto al CONI per i danni derivanti dall’emergenza Coronavirus:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<