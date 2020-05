Corriere dello Sport, la prima pagina: “Merkel si, tocca a noi”

TORINO- Il tema principale della prima pagina odierna del Corriere dello Sport è la ripresa della Bundesliga, che ha ricevuto l’ok anche dalla Merkel, mentre in Italia si studia il piano per ripartire. Spazio poi per Paulo Dybala, che nella giornata di ieri ha annunciato, dopo 46 giorni, di essere finalmente guarito dal Coronavirus. Buone notizie anche per Mihajlovic, che, sfruttando la ripresa individuale degli allenamenti, è tornato a lavorare a Casteldebole:

