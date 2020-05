Corriere dello Sport, la prima pagina: “La guerra dei contratti”

TORINO- L’apertura odierna del Corriere dello Sport si apre con il titolo “La guerra dei contratti”, che fa riferimento al prolungamento di contratti in scadenza e prestiti, che potrebbero incidere sui risultati del campionato in seguito alla sua ripresa. Serie A che potrebbe riprendere tra un mese, con lo spettro dei play-off che, però, non è stato ancora scongiurato del tutto. Infine, intervista esclusiva al difensore laziale Francesco Acerbi, che lancia la carica:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<