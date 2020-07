Corriere dello Sport, la prima pagina: “Il segno del Toro”

TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra sul successo dell’Inter in casa con il Napoli. Lukaku e compagni restano ora al secondo posto, in attesa dello scontro diretto con l’Atalanta di sabato. Capitolo mercato: per la Lazio spunta l’idea di David Silva, in uscita dal Manchester City. La Roma, intanto, valuta l’arrivo di Vertonghen in caso di addio di Smalling, mentre la Fiorentina potrebbe puntare su Marcelino per la panchina:

