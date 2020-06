Corriere dello Sport, la prima pagina: “Il Milan scoppia”

TORINO- La situazione in casa Milan è protagonista sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. Duro faccia a faccia tra Ibrahimovic e Gazidis, con l’attaccante svedese che si è lamentato per il taglio degli stipendi. Una situazione che sicuramente non faciliterà il compito dei rossoneri, impegnati domani sera in Coppa Italia contro la Juventus. In caso di pareggio per 1-1, come confermato dallo stesso quotidiano, le due squadre eviteranno i supplementari, andando direttamente ai rigori:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<