Corriere dello Sport, la prima pagina: “Eriksen: Chiamatemi Golazo”

TORINO- L’apertura del Corriere dello Sport di oggi è tutta dedicata allo sbarco in Italia di Christian Eriksen, che da ieri è un nuovo giocatore dell’Inter. Il danese lancia un messaggio al calcio italiano “Chiamatemi golazo”, un soprannome datogli da Pochettino per la bellezza dei suoi gol e capace di infiammare il pubblico. C’è spazio anche per la Juventus, con “Sarri, il caso mentalità”con la frase del tecnico toscano “preferisco perdere al San Paolo che altrove” che ha lasciato perplessi i tifosi bianconeri. Infine, dedica anche a Kobe Bryant, leggenda del basket scomparsa tragicamente domenica sera: