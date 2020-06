Corriere dello Sport, la prima pagina: “E io pago!”

TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con il caso dei biglietti. Alla ripresa del campionato, che vedrà gli stadi a porte chiuse, ben dieci club su venti non prevedono il rimborso degli abbonamenti per i tifosi. L’idea, però, è quella di puntare su sconti e prelazioni in vista delle prossime annate. Calcio giocato, si parla di Coppa Italia. Le due semifinali sono ormai alle porte, con addetti ai lavori e tifosi italiani che non attendono altro che il fischio di ripresa:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<