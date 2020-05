Corriere dello Sport, la prima pagina: “Coraggio calcio”

TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola quest’oggi apre con l’intervista esclusiva ad Arrigo Sacchi, favorevole ad una pronta ripartenza del campionato nel caso in cui la curva dei contagi inizi pian piano a diminuire. Capitolo campionati esteri: in Germania si è giocata ieri la ventisettesima giornata, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund che non smettono di vincere. Infine, anche in Spagna i giocatori sono pronti a tornare sul terreno di gioco dal prossimo 8 giugno:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<