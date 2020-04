Corriere dello Sport, la prima pagina: “Calcio stai sbagliando”

TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi si apre con un’intervista esclusiva al presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha dichiarato di non condividere la decisione di proseguire ad oltranza in merito alla ripresa del campionato. Ma come si dovrebbe procedere per il ritorno in campo? La Lega sta iniziando a valutare la ripresa con le semifinali di Coppa Italia a fine maggio e, inoltre, il quotidiano romano parla di 5 possibili sostituzioni a partita per le squadre impegnate nelle coppe europee:

