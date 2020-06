Corriere dello Sport, la prima pagina: “Avanti tutta”

TORINO- La stagione è ormai pronta a ripartire e, sul Corriere dello Sport, è l’argomento principale della prima pagina di oggi. La FIGC è pronta a decidere sui playoff e l’algoritmo, mentre l’Allianz Stadium e il San Paolo si preparano ad accogliere le due semifinali di ritorno di Coppa Italia. C’è spazio poi per l’intervista di Paulo Dybala, che ha affermato di non essere ancora al meglio della condizione, ma di essere pronto a ripartire. Champions League: dai quarti in poi le gare si potrebbero giocare a Lisbona:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<