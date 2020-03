TORINO- Ai microfoni di Radio Continental, il dirigente interista Javier Zanetti ha parlato in merito all’emergenza Coronavirus: “La nostra ultima partita è stata con la Juve, che in queste ore ha avuto due casi confermati di contagi da Coronavirus. La situazione dei nostri giocatori? Noi per il momento non abbiamo nessun tipo di sintomo, rimaniamo in attesa”.

