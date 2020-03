TORINO- Anche gli eSports sono stati colpiti dall’emergenza Coronavirus scoppiata in questi giorni. Il campionato di PES, ​eFootball.Pro, è stato sospeso per sicurezza, come ha comunicato la Konami con una nota ufficiale. La prossima giornata di campionato era prevista per il 7 marzo, con la Juventus impegnata nella doppia sfida contro gli spagnoli del Barcellona. Il match, però, è stato rinviato a data da destinarsi.

