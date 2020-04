Coronavirus, scomparsa la mamma di Pep Guardiola

TORINO- Momento difficile quello che si sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha visto tra i paesi più colpiti in Europa, oltre all’Italia, anche la Spagna. Triste notizia per Pep Guardiola, che in queste ore ha dovuto affrontare la scomparsa di mamma Dolors Sala Carriò. La signora, che si trovava a Barcellona, era risultata positiva al virus e si è spenta all’età di 82 anni. Tant, ovviamente, i messaggi di sostegno all’indirizzo del tecnico catalano.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<