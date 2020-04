Coronavirus, ripresi gli allenamenti del Bayern Monaco

TORINO- Mentre in Italia si lavora ancora sul da farsi, in Germania sono già ripresi gli allenamenti dei club di Bundesliga. Quest’oggi è stata la volta del Bayern Monaco di tornare al lavoro agli ordini di mister Flick, come riferito da Sky Sport. I giocatori del club bavarese sono stati divisi in gruppetti di cinque, con distanze di almeno un metro da tenere. Vietati i contatti, tra cui strette di mano ed abbracci, oltre alla possibilità di accedere solo in due alla volta negli spogliatoi.

