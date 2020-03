Coronavirus, rinviata l’assemblea AIC del 27 aprile

TORINO- L’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia sta condizionando anche il mondo del calcio. L’assemblea elettiva AIC (associazione italiana calciatori), chiamata a votare colui che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Damiano Tommasi, L’appuntamento era fissato per il prossimo 27 aprile, ma ora è stato rinviato a data da destinarsi. Per questo sono sospesi anche i termini per la presentazione delle candidature.

