Coronavirus, rinviata Basilea-Eintracht di Europa League

TORINO- Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera, attraverso un comunicato, ha annunciato che il match di Europa League tra Basilea ed Eintracht, previsto per il 19 marzo, sarà rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus: “La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea”.

