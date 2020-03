Coronavirus, Ramsey rinuncia alla chiamata in Nazionale

TORINO- Anche il calcio, così come molti altri settori, è stato colpito dall’emergenza Coronavirus che si è diffusa sull’Italia negli ultimi giorni. Tutto ciò, oltre a portare alla sospensione dei campionati, influisce anche sugli impegni internazionali. Come riportato dall’ANSA, ad esempio, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha dovuto rinunciare alla chiamata da parte del Galles. Il giocatore è infatti impossibilitato a lasciare Torino in questi giorni per via dell’ordinanza del Premier Conte.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<