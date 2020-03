TORINO- Andrea Tessiore, centrocampista classe ’99 in forza alla Vis Pesaro, è stato trovato positivo al test del Coronavirus. A comunicarlo è stato lo stesso club, che ha poi deciso di mettere in quarantena volontaria circa una trentina di tesserati. Per quanto riguarda il giovane centrocampista, ha dichiarato di non avere particolari problemi di salute e di trovarsi attualmente in isolamento domiciliare.

