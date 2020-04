Coronavirus, positivo il presidente del Pordenone

TORINO- Massimo Lovisa, presidente del Pordenone, ha reso nota la sua positività al Coronavirus tramite i canali ufficiali del club: “Vista l’ondata di messaggi di queste ore, dopo la diffusione di voci sulla mia positività al Covid-19, tengo a intervenire ufficialmente . In primis per ringraziare tutti coloro che si sono interessati al mio stato di salute con un sms o una telefonata. Segno di affetto e vicinanza, che sono sentimenti mai scontati. In effetti, sto lottando anche io contro questo maledetto virus, ora sto meglio ma non sono ancora guarito. La prossima settimana mi sottoporrò a un nuovo tampone, con l’auspicio di chiudere definitivamente questo spiacevole periodo”.

