Coronavirus, positivi cinque calciatori del Valencia

TORINO- Come riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, oltre al già citato Garay, in casa Valencia altri quattro calciatori sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Oltre a loro, anche un tesserato dell’Elche è risultato positivo, con il club che ora effettuerà un periodo di quarantena di 15 giorni. Possibili mosse anche in casa Atalanta, visto che i bergamaschi hanno giocato martedì scorso in Champions League proprio contro il Valencia.

