Coronavirus, positivi anche tre calciatori del Leicester

TORINO- I casi di Rugani e Gabbiadini sono solamente i primi venuti a galla nel nostro campionato riguardo i calciatori affetti da Coronavirus. L’emergenza, però, sta pian piano coinvolgendo tutti i paesi, arrivando anche in Inghilterra. Come comunicato dal Leicester in queste ultime ore, infatti, tre giocatori delle “Foxes” sono risultati positivi ai tamponi per il Covid-19. Non rivelati i nomi dei tre ragazzi, ma il club ha iniziato a prendere le dovute precauzioni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<