Coronavirus, Pezzella: “Anche nei momenti difficili ho avuto il club vicino”

TORINO- German Pezzella, capitano della Fiorentina, è tornato a parlare del Coronavirus ai microfono di Sportsweek: “È stata una situazione accettabile, una brutta febbre più che altro. Anche in quei momenti difficili sono sempre stato in contatto con i miei compagni, siamo un bel grupo e abbiamo cercato di farci compagnia anche nelle situazioni più brutte. Anche il presidente Commisso si è preoccupato, mi chiamava ogni giorno per sapere delle mie condizioni. E così ha fatto anche il mister”.

