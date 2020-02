Coronavirus, parla Uva (vicepres. UEFA): “Salute ha precedenza sullo sport”

TORINO- Il propagarsi del Coronavirus ha costretto la Lega a rinviare alcune partite di questa giornata di campionato. Il pensiero dei tifosi di calcio, inevitabilmente, è andato alle competizioni europee, per il quale si temono altri rinvii. Intervistato ai microfoni di Radio24, il vicepresidente ell’UEFA Michele Uva ha provato a fare chiarezza: “Il discorso ha avuto un’evoluzione rapida nelle ultime ore, quindi da Nyon non ci sono ancora notizie ufficiali. In ogni caso, però, posso confermarvi che la salute avrà la precedenza su qualsiasi decisione sportiva”.

