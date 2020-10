Coronavirus: nell’Italia Under 21 tutti negativi, ma i timori restano

TORINO – E’ negativo l’esito dei tamponi effettuati sul gruppo della Nazionale Under 21, rientrato a Tirrenia nella notte dall’Islanda. Domenica mattina nuovo esame per tutti. I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19, informa la Figc, rientrano in Italia in serata. Intanto è stata anticipata alle 17 (anziché alle 17.30) la gara con l’Irlanda, valida per le qualificazioni al Campionato Europeo, in programma martedì a Pisa.

Dopo il rinvio della gara con l’Islanda valida per le qualificazioni al Campionato europeo, gli Azzurrini hanno raggiunto la scorsa notte il Centro di Preparazione Olimpica dove in mattinata sono stati sottoposti, insieme a tutto lo staff, ai tamponi. L’esito è stato negativo per l’intero gruppo; manca l’esito del tampone di un membro dello staff – fa sapere la ferercalcio -, il cui esame è in fase di rielaborazione per un difetto di procedura. Domani mattina nuovo esame per tutti. I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19, accompagnati dal medico federale, rientrano invece in Italia in serata.