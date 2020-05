Coronavirus, Messi: “Il calcio e la vita non saranno più quelli di prima”

TORINO- Intervistato ai microfoni del quotidiano El Paìs, Lionel Messi ha parlato della ripresa del calcio dopo il periodo di quarantena dovuto al Coronavirus: “La cosa peggiore di questa pandemia, sicuramente, è stata la frustrazione di perdere le persone che più si amano e senza neanche poterle salutare per un’ultima volta. Questo è ingiusto. Calcio? Non sarà più lo stesso di prima, ma non sarà il solo mondo che cambierà. Credo che neanche la nostra vita sarù più normale”.

