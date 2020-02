Coronavirus, Malagò: “Partite a porte chiuse ipotesi non percorribile”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dell’emergenza legata al Coronavirus: “Il mondo dello sport non deve andare per conto proprio, ma deve andare di pari passo con le disposizioni del Governo. Poi è chiaro che c’è chi condivide e chi no. Porte chiuse? Era una delle ipotesi sul tavolo, ma sarebbe stato scorretto a mio vedere. Ci sono due problematiche legate a questo discorso: la prima è che le società si dovevano far carico di tutto l’aspetto economico, la seconda è che se decidi a poche ore dalla partita di giocare a porte chiuse, con i gruppi di tifosi già sulle piazze e penso ai tifosi delle Curve, ci sarebbe un problema serio d’ordine pubblico. Psicosi? L’obiettivo è ripartire il prima possibile, ma la salute è l’interesse primario. Ci sono diverse problematiche, come quella dei calendari, ma oggi sono in secondo piano. Dobbiamo aggiornarci nuovamente”.

