TORINO- A differenza di quanto programmato inizialmente, l’Arsenal ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, di non voler riprendere gli allenamenti fissati perla giornata di domani: “È chiaro che sarebbe inappropriato e irresponsabile chiedere ai giocatori di tornare in questo momento. Per questo, tutte le nostre squadre, resteranno a casa anche nei prossimi giorni”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<