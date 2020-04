Coronavirus, la stagione può riprendere dalla Coppa Italia

TORINO- Come riportato da Repubblica, ai piani alti del calcio italiano si sta valutando la ripresa della stagione. L’ultima ipotesi, emersa dal Consiglio Tecnico, sarebbe quella di riprendere a giocare con le semifinali di Coppa Italia tra Juve e Milan e tra Napoli ed Inter. Una possibilitò che, come riferito dal quotidiano, incontrerebbe l’approvazione del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, oltre a far guadagnare ulteriore tempo per la ripresa dei campionati.

