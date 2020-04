Coronavirus, la Liga pronta a ripartire con gare ogni 72 ore

TORINO- Mentre l’emergenza Coronavirus sta pian piano rientrando, il mondo del calcio si sta riorganizzando in merito alla ripresa dei campionati. La Lega calcio spagnola, in accordo con l’associazione calciatori del paese iberico, ha già raggiunto un accordo per giocare, alla ripresa delle competizioni, una gara ogni 72 ore. A metà di ogni tempo, inoltre, verrà effettuata una pausa per permettere ai calciatori di recuperare energie.

