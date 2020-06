Coronavirus, Klopp: “Non possiamo fingere che sia tutto già finito”

TORINO- Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschalnd in merito all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus: “Sei settimane fa non sapevamo se avremmo potuto giocare nuovamente, mentre ora tutto sta per riprendere. Ma nulla è risolto e invece ci comportiamo come se fosse già tutto sistemato. Usiamo questa piccola scappatoia per riprendere a giocare, poi vedremo cosa succederà. Non possiamo però fingere che tutto sia già risolto”.

