Coronavirus, Inzaghi: “Calcio in secondo piano, speriamo si fermino i campionati”

TORINO- Ai microfoni di Ottochannel, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato della possibilità di sospendere i campionati per l’emergenza Coronavirus: “In questo momento sto solo aspettando che ci facciano capire cosa fare in questa situazione. Noi siamo a completa disposizione, ma vogliamo capire il da farsi, perchè adesso il calcio passa in secondo piano. Ci sono cose molto più importanti a cui pensare e spero che ci fermeremo perché così non ha senso più nulla. Siamo tutti preoccupati e in questo momento non riusciamo a goderci il gioco”.

