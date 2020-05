Coronavirus, in Spagna si prepara il ritorno agli allenamenti

TORINO- Come emesso dalla Lega calcio spagnola, i club della Liga sono pronti a tornare agli alleamenti dopo il periodo di quarantena dovuto al Coronavirus: “Questo ritorno all’allenamento è stato pianificato da LaLiga con misure concordate con le autorità sportive e sanitarie competenti al fine di garantire la massima sicurezza possibile per la salute di tutti i soggetti coinvolti. Queste misure coprono un periodo di circa quattro settimane con fasi diverse che, in ogni caso, saranno soggette al processo di declassamento istituito dal governo. Pertanto, insieme ai test medici effettuati dai club, è stato implementato un ritorno scaglionato all’allenamento che inizierà con la formazione dei giocatori da solo e terminerà con le attività di gruppo prima del ritorno alle competizioni, previsto per giugno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<