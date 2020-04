Coronavirus, in Inghilterra si vuole terminare la stagione

TORINO- Greg Clarke, presidente della Federazione calcistica inglese, ha parlato in merito alla ripresa della stagione: “Ci impegniamo a terminare la stagione, perché ci permetterebbe di risolvere i problemi di promozione e retrocessione insieme a quello dei vincitori. Tuttavia la priorità resta la vita umana e seguiremo quindi le decisioni del Governo. La pandemia sarà seguita dalle sue conseguenze economiche e tutti i settori ne soffriranno. Molte comunità potrebbero perdere i club del loro cuore con poche possibilità di rinascita degli stessi. Dobbiamo avere un piano per garantire che il calcio inglese non venga decimato se questa stagione andasse persa e la prossima stagione rovinata”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<